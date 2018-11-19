Опрос: 82,4% кубанцев положительно оценивают работу полицейских

Сотрудники правоохранительных органов опрашивали респондентов по месту их жительства с 1 по 10 ноября.

Большинство граждан (77,1%) доверяют сотрудникам полиции в вопросах обеспечения личной и имущественной безопасности, около 63% уверены в своей защищенности. В итоге почти 82,4% положительно оценивают работу полицейских.

Всего в опросе приняли участие около 6 тыс. кубанцев, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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