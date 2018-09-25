Опрос: 9% кубанцев не были в отпуске в этом году

Почти половина опрошенных россиян (48%) не может позволить себе поехать куда-либо отдыхать и по этой причине совсем отказывается от отпуска.

Чуть больше четверти респондентов (26%) объясняют отказ от отдыха большим объемом работы. Оказалось, что чаще других без перерывов на ежегодный отдых остаются сотрудники автомобильного бизнеса (19%) и строительной сферы (12%).

Побывали в отпуске этим летом 63% кубанцев. Около 5% предпочли зимний или весенний отдых. Пятая часть участников опроса сообщила, что уходила в отпуск перед увольнением или сменой места работы, а 9% кубанцев в этом году совсем не брали отпуск и не планируют, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании HeadHunter.

По российским городам чаще всего путешествуют работники сферы HR, а также представители науки и образования. Высший менеджмент, маркетологи, работники сферы искусства и масс-медиа, а также IT-специалисты предпочитают отдыхать за рубежом.

Опрос проводился среди 2 тыс. 751 российских работников.

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