Опрос: 99% кубанцев помнят своих учителей

У 46% жителей Краснодарского края самый запоминающийся учитель преподавал русский язык и литературу.

На втором месте (43%) — учитель начальных классов, для 41% респондентов самым запоминающимся стал преподаватель математики. Меньше всего в памяти остались учителя экономики (5%) и ОБЖ (8%).

Большинство респондентов признались, что учителям удалось привить любовь к преподаваемому предмету (82%), 18% не согласились с этим утверждением. Больше всего в этой категории выделились преподаватели по обществознанию — им удалось привить интерес к предмету у 91% респондентов.

Для 68% респондентов учителя никак не повлияли на выбор профессии, в то время как 32% признались в их влиянии на будущую деятельность, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании HeadHunter.

Больше половины опрошенных жителей Краснодарского края (68%) отметили, что на данный момент не поддерживают отношения со своими учителями, 27% респондентов периодически встречаются или созваниваются, а 5% общаются на постоянной основе.

По мнению респондентов, учитель должен хорошо знать свой предмет — это главное качество для 76%. На втором и третьем месте мнение о том, что педагог должен обязательно любить профессию и детей (43% и 38% соответственно). Терпение отметили в 36% респондентов Кубани.

Ежегодно поздравляют учителей с профессиональным праздником 12% опрошенных, 34% стараются делать это регулярно, но иногда забывают, а 54% респондентов никогда не поздравляют преподавателей с праздником.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 5 октября профессиональный праздник отмечают 70 тыс. педагогов из Краснодарского края.

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