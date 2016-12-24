Опрос: более 70% россиян планируют встретить Новый год дома

Согласно данным опроса «Левада-центра», более 70% россиян планируют встретить Новый год в кругу близких и родных.

Среди опрошенных почти каждый четвертый (21%) хотел бы встретить Новый год в гостях и с друзьями, 3% — за рубежом, вдали от дома, 2% — в доме отдыха, с новыми незнакомыми людьми. В одиночестве встретить Новый год планируют 2% респондентов.

Также большинство респондентов (60%) планируют отдыхать дома во время новогодних каникул, заняться домашними делами запланировали 17% россиян, поехать в гости к родным или знакомым в другой регион — 15%. Продолжать работать планируют 8% опрошенных.

Согласно исследованию, среди праздников 95% россиян будут отмечать именно Новый год, 58% — православное Рождество 7 января, 47% — Старый Новый год, 39% — крещение, а 2% россиян вообще не будут отмечать никакие праздники.

Опрос проводился 9 – 12 декабря по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 800 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны, сообщает РИА «Новости».

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