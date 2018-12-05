Опрос: более 70% россиян с ОРВИ не берут больничный и болеют на работе

По данным опроса, в случае с заболеванием ОРВИ больничные берут только 19% респондентов.

«Мужчины и женщины выбирают болеть на работе. В случае ОРВИ больничный берет каждый пятый (19%), 72% продолжают ходить на работу. Есть и те, кто может работать из дома без больничного — таких оказалось только 9%», — говорится в сообщении пресс-службы проекта Mail.ru «Здоровье», в рамках которого проводили опрос. В нем приняли участие 16 тыс. человек.

На вопрос «сколько раз вы посещали врача в этом году?» 39% опрошенных ответили, что ни разу не были в поликлинике. Чуть меньшее число опрошенных — 37%, обращались за помощью два-четыре раза. При этом среди обращавшихся к врачу чуть больше трети недовольны качеством консультации врачей, столько же — удовлетворены качеством консультации.

Почти треть россиян постоянно откладывают свой визит к врачу: каждый пятый россиянин «относится к посещению медучреждений как к необходимости и спокойно идет к врачам», еще 27% респондентов откладывают визит в поликлинику до последнего, а 44% обследуются только в критической ситуации.

Около 60% опрошенных ответили утвердительно на вопрос, имеются ли у них хронические заболевания. На плановые осмотры приходит лишь каждый пятый, 46% опрошенных не следят за статусом заболевания, сообщает ТАСС.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник