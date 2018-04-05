Опрос: для нормальной жизни россиянам необходимо 76 тыс. рублей в месяц

Такая сумма требуется средней российской семье из трех человек для нормального уровня жизни.

Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского холдинга «Ромир».

Каждая пятая семья (21%) готова нормально прожить при семейном бюджете от 20 до 45 тыс. рублей в месяц. Две трети российских семей (66%) претендуют для обеспечения нормальной жизни на ежемесячный доход в 45-120 тыс. рублей. По мнению 13% респондентов, для поддержания нормальной жизни им необходимо в среднем более 120 тыс. рублей для семьи из трех человек.

«Таким образом, средняя российская семья претендуют на ежемесячный доход в 75 тыс. 900 рублей», — говорится в исследовании.

Жители мегаполисов традиционно выдвигают более высокие материальные требования, чем жители городов меньшего размера. В миллионниках респонденты в среднем претендуют на доход в 91,6 тыс. рублей в месяц, в полумиллионниках этот показатель снижается до 80,2 тыс. рублей, а в стотысячниках — до 75 тыс. рублей. Жители же сельской местности готовы довольствоваться доходом в 61,5 тыс. рублей в месяц.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающие в городах и сельской местности, во всех федеральных округах, сообщает РИА «Новости».

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