Опрос: две трети россиян готовы переехать ради работы

Такие данные, по словам главы Роструда Всеволода Вуколова, показал социологический опрос государственного портала «Работа в России».

Исследование охватило более 1 тыс. россиян.

«Две трети опрошенных готовы работать в другом регионе», — сказал Вулков.

Глава Роструда также напомнил, что недавно была разработана программа повышения мобильности трудовых ресурсов, которая поспособствует привлечению работников на предприятия Дальнего Востока и в другие регионы из разных субъектов РФ, сообщает РИА «Новости».

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