Опрос: две трети россиян назвали митинги пустой тратой времени

Пустой тратой времени назвали митинги две трети россиян. Такие данные опубликовал в феврале «Левада-центр».

Социологи выяснили: 67% участников опроса считают, что демонстрации, пикеты и акции протеста не решают их проблемы и никак не воздействуют на власть. Лишь 20%, то есть каждый пятый респондент, сказали, что выйти на улицу с плакатами и требованиями — это единственный метод, чтобы решить свои вопросы и привлечь внимание чиновников. Почти столько же россиян считают, что эффективней добиваться решения своих проблем в суде.

Социологи и политологи отметили, что число тех, кто не видит смысла в митингах и протестах, заметно увеличилось: их стало больше на 7%. Общество приходит к выводу, что есть более цивилизованные формы выражения своего мнения.

«У нас, в конце концов, есть органы исполнительной власти, у нас есть судебная система и инструменты общественного контроля, они расширяются, с каждым годом их все больше. Поэтому люди понимают, что нет никакого смысла выходить на улицу и проводить несколько дней в каких-нибудь голодовках ради попадания в СМИ, а есть возможность решить свои проблемы каким-то цивилизованным путем», — сказал политтехнолог Александр Топалов.

«Митинг — это западная форма, поэтому какое-то время в него наигрались, а потом он стал неинтересен и неэффективен. Почему? Потому что люди поняли, что есть другие инструменты, для того чтобы донести свои мысли до власти, до руководства, и они более эффективны, чем митинги. Например, обращение к президенту по прямой линии либо просто обращение в Общероссийский народный фронт», — отметил политолог Николай Петропавловский.

Эксперты объясняют: как правило, митингующих делают марионетками. Простых людей ввязывают в политические игры представители оппозиции. Подкупают надеждой, которую потом не оправдывают.

Разочаровались в митингах и жители Кубани. Это подтверждают результаты недавно проведенных в крае собственных исследований.

«Более 80% кубанцев не поддерживают, не одобряют и не считают возможным с помощью митинговой стихии решать какие-то вопросы. У кубанцев здоровый прагматизм по отношению к власти, к решению вопросов, и их не так просто вывести на улицу, раскачать, тем более раскачать против власти», — подчеркнул президент краевого центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

Кроме того, согласно последним опросам «Левада-центра», больше половины участников не поддерживают массовые акции протеста, прогремевшие когда-либо по всей стране. А политологи говорят, что лучше всего не устраивать голодовки и пикеты, а быть юридически подкованными, чтобы вести конструктивный диалог с властью, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Отношение россиян к акциям протеста и митингам:

67% — не видят смысла в митингах

20% — ходят на митинги

16% — решают проблемы в суде

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