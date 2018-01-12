Опрос: каждый пятый житель России провел новогодние каникулы на работе

Дома в праздники остались 18% россиян.

Согласно опросу, который провел ВЦИОМ, прошедшими праздниками оказались довольны 73% россиян. Около 42% участников опроса сообщили, что ходили на каникулах в гости, 30% гуляли на природе, а 20% — катались на коньках или лыжах.

Идеальный зимний отдых для россиян ассоциируется с традиционными для этого времени года развлечениями: катанием на лыжах или коньках (их назвали 37% респондентов), также с рыбалкой и походами (23%). При этом 22% опрошенных предпочли бы провести зимние каникулы на солнечном пляже.

Прошедшие праздники дома провели лишь 18% россиян. Год назад этот показатель составлял 27%. Работал в эти дни примерно каждый пятый опрошенный — 21%, сообщает ВЦИОМ.

Вернуться на ленту

Источник