Опрос: Краснодар занял второе место в России среди городов с лучшей экологией

Он уступил Тюмени и опередил Казань.

Согласно данным опроса, в котором приняли участие почти 20 тыс. респондентов со всей России, 20% жителей Краснодара оценили экологическую обстановку в городе как хорошую, 50% респондентов — как нормальную и 21% считает экологию в мегаполисе плохой. Затруднились ответить 10% опрошенных, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе SuperJob.ru.

В Тюмени хорошей экологическую обстановку считают 39% горожан, в Казани — 18%, в Набережных Челнах и Томске — по 17%, Барнауле и Новосибирске — по 14%, Владивостоке и Уфе — 13 и 12%.

В Москве 7% назвали экологию столицы хорошей, 42% — нормальной. В Санкт-Петербурге 6% признали хорошей и 41% — нормальной.

По результатам исследования, самыми загрязненными городами России стали Красноярск — 71% плохих оценок, Новокузнецк — 73% и Челябинск — 79%.