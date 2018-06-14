Опрос: курортный сбор россиянам показался слишком накладным

Более половины респондентов назвали «значительной» для бюджета сумму в 30-50 рублей, которую придется оплатить в случае семейной поездки на две недели на отечественные курорты.

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение», который проводился 2-3 июня в 53 субъектах среди 1,5 тыс. россиян. Большинство жителей России (51%) считают, что курортный сбор в 30-50 рублей за сутки — это накладно для семейного бюджета, не очень значительна такая сумма для 41% респондентов, а 8% не смогли ответить.

В действенность курортного сбора верят 35% россиян, 33% думают, что он ничего не изменит, 14% — что ситуация только ухудшится, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани курортный сбор вводится с 16 июля. Депутаты ЗСК утвердили курортный сбор на Кубани в размере 10 рублей. Планируется, что его будут взимать только на курортах федерального и регионального значения — в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и Туапсинском районе. Власти уже разработали механизм его взимания.

По прогнозам, курортный сбор принесет Кубани в 2018 году около 70 млн рублей. Все деньги направят в бюджеты муниципалитетов — участников эксперимента. Средства от курортного сбора на Кубани будет контролировать Общественный совет. Жители Кубани смогут решать, на что пойдут средства от курортного сбора.

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