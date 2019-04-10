Опрос: Кубань вошла в топ-5 регионов РФ с лучшей экологической ситуацией

Всемирный фонд дикой природы провел исследование в рамках акции «Час Земли».

WWF спросил россиян о том, на какие экологические проблемы они чаще всего обращают внимание.

В списке лидирует бережное отношение к воде. Затем идет сохранение лесов и сортировка мусора. Четвертое место занимает проблема пластика, пятое — борьба за чистый воздух. Также жители России поддерживают заповедные территории. Участие в опросе приняли 60 тыс. человек из 800 населенных пунктов.

Фонд также определил степень экологической ответственности жителей регионов России. Для этого подсчитали соотношение уровня важности экологической проблемы для жителей того или иного региона к степени готовности ее решить.

Самыми экологически ответственными оказались жители Республики Алтай, Северной Осетии, Севастополя. Самые низкие результаты у Костромской и Магаданской областей.

Лучше всего экологическую ситуацию оценили жители Алтая, Ингушетии, Северной Осетии, Чечни и Краснодарского края.

Хуже всего состояние воды, воздуха и природы своего региона в целом оценили участники опроса из Калмыкии, Курганской, Омской и Ярославской областей, сообщает РИА «Новости».

Акция «Час Земли» прошла 30 марта. Ее цель — привлечь внимание людей к проблемам бережного отношения к природным ресурсам. Выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества.