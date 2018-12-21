Опрос: Новый год в России встретят 73% соотечественников

По данным онлайн-сервиса бронирования авиабилетов, половина жителей России мечтает на Новый год отправиться в Европу, но позволить себе такой тур может лишь четверть путешественников.

Почти все опрошенные хотели бы провести новогодние каникулы вне дома — на море или в горах. Каждый 20-й респондент сказал, что встреча Нового года дома, в кругу семьи — их выбор, а не стечение обстоятельств.

Из тех, кто отправится на каникулы, 73% будут отдыхать в России — это на 2% меньше, чем годом ранее, так как перелеты внутри страны в 4,5 раза дешевле тех, что за границу. В среднем авиабилеты на внутренние рейсы стоят 10 тыс. рублей на человека, в то время как перелет за рубеж обходится в 46 тыс. рублей.

Спрос на популярные заграничные направления, такие как Армения, Германия, Таиланд, Турция и Испания за год вырос на треть. Самый большой прирост показала Грузия — на 57%.

Половина опрошенных путешественников мечтает провести зимние каникулы в Европе, но позволить себе такую поездку может лишь четверть.

Любители экзотического отдыха в новогодние каникулы в этом году покупали билеты на Сейшелы, в Исландию и Кению. Также среди необычных направлений встречаются бронирования в Бразилию, на Мадагаскар и в Новую Зеландию, сообщает РИА «Новости».

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