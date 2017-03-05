Опрос: около 50% россиян считают, что женщинам живется тяжелее, чем мужчинам

Опрос фонда «Общественное мнение» показал, что около половины россиян считают, что женщинам в РФ живется тяжелее, чем мужчинам.

Граждане, отвечая на вопросы, указали на то, что домашние заботы и воспитание детей больше приходятся на женщин, на них лежит ответственность за семью и женщинам труднее найти работу.

В 2002 году ответы были 48% против 65%.

Только 9% опрошенных уверены, что тяжелее живется мужчинам (ранее — 7%). А 35% респондентов считают, что жизнь мужчин и женщин в России одинакова.

По мнению 54% россиян, сейчас у мужчин и женщин в РФ есть одинаковые возможности для реализации своих прав. При этом 74% опрошенных считают необходимым, чтобы женщины имели равные с мужчинами возможности для продвижения по службе. Лишь 44% признают, что возможности обоих полов в этом вопросе равны, а 45% заявили, что у мужчин таких возможностей больше.

Опрос был проведен 25-26 февраля среди 1,5 тыс. респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ, сообщает «Интерфакс».

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