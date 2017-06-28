Опрос: первая работа 53% кубанцев была не по специальности

Представители медицинской профессиональной сферы чаще устраивались на первую работу по специальности (74%), то же касается и соискателей из сферы добычи сырья (70%), юридической и строительной сфер (по 69%).

Самая популярная профессия для старта карьеры для 9,2% соискателей — продавец. Многие респонденты начали свою карьеру с профессии инженера (разных специализаций) — в качестве первой профессии ее указали более 7% соискателей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании HeadHunter.

На первом месте работы 28% опрошенных трудились от полугода до года. Менее чем через полгода с первой работы ушли четверть 25% респондентов, и только 2% кубанцев не меняют свою работу и работают там до сих пор.

Более трети соискателей утверждают, что покинули свое первое место работы из-за низкой зарплаты. Четверть получили предложение о работе с лучшими условиями, еще столько же покинули место работы из-за отсутствия возможностей карьерного роста.

В целом 29% соискателей Кубани считают, что первая работа никак не повлияла на развитие их дальнейших карьер, 16% утверждают, что точно повлияла.

Опрос проводился с 25 мая по 14 июня среди 5 тыс. 295 сотрудников российских компаний.

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