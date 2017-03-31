Опрос: работу Путина одобрили 81% россиян

Фонд «Общественное мнение» в марте провел опрос, который показал, что работу президента РФ Владимира Путина одобряют 81% граждан.

По данным исследования, 12% россиян оценили работу Путина как плохую. Еще 7% опрошенных затруднились ответить. Всего 78% граждан ответили, что доверяют президенту. Еще 9% отметили, что скорее не доверяют главе государства, 7% — безусловно не доверяют.

Около 64% респондентов заявили, что проголосовали бы за Путина, если бы выборы президента состоялись в следующее воскресенье. Еще 10% граждан проголосовали бы Владимира Жириновского, 4% — за Геннадия Зюганова, 2% — за Михаила Прохорова. Всего 9% участников опроса не пошли бы на выборы, по 1% опрошенных проголосовали бы за другого политика или испортили бюллетень, сообщается на сайте фонда «Общественное мнение».

Источник