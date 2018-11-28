Опрос: российских туристов на курортах больше всего раздражают мусор и кричащие дети

Сервис бронирования жилья выяснил, что больше всего раздражает на отдыхе туристов.

По результатам опроса Tvil.ru, главным раздражителем отдыхающие считают мусор вокруг — таких 25%. В первую пятерку факторов попали сильно кричащие дети — 19% голосов, пьянство окружающих — 14%, грязное море — 13%, нецензурная брань, курение в общественных местах и навязчивые соседи — по 7%.

Среди раздражителей, мешающих отдыхать, туристы также отметили невкусную еду и надоедливых продавцов.

Как интернет-портал «Кубань 24», в Геленджике разработали игру про «голопузиков». В игре нужно «шлепать» отдыхающих, гуляющих по центральным улицам города без верхней одежды. Так разработчики призвали соблюдать культуру отдыха на российских курортах.

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