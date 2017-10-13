Опрос: россиянам для счастья нужно 50 тыс. рублей в месяц

Фонд «Общественное мнение» провел опрос и выяснил, что для счастья нужно жителям России.

Согласно полученным данным, опрошенным для счастья нужна месячная зарплата в 50 тыс. рублей. Чтобы считаться богатым, по мнению респондентов, нужно получать в среднем 100 тыс. рублей в месяц. При этом 50% опрошенных считают, что богатство способствует развитию худших качеств человека. Более 35% считают, что богатство делает человека хуже, столько же — что оно никак не влияет на моральные качества, а 13% — что оно делает человека лучше.

В апреле ВЦИОМ проводил схожий опрос и спрашивал респондентов: «Вы счастливы или нет?». По итогам опроса, 85% респондентов дали положительный ответ. При этом 39% оказались «определенно счастливы» и еще 46% — «скорее счастливы», чем наоборот, пишет «Коммерсантъ».

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