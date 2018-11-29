Опрос: россияне готовы потратить на новогодние подарки от 5 до 10 тыс. рублей

Это данные опроса, который провела одна из крупных поисковых систем.

Мужчины покупают подарки дороже, нежели женщины. В то же время они планируют поздравлять меньшее количество человек.

Самая популярная идея для презента — парфюмерия. Духи и косметику на Новый год дарят почти четверть респондентов. Столько же россиян выбирают в качестве праздничного сюрприза одежду и обувь. На третьем месте — ювелирные изделия. Что касается товаров для дома, почти 16% опрошенных предпочитают дарить электронику. Нужными подарками в основном радуют родственников, друзей и коллег. Для детей традиционно выбирают игрушки.

Большинство россиян совершают новогодние покупки в декабре, однако планировать расходы начинают заранее — с конца октября. Чаще всего за подарками отправляются в торговые центры и делают заказы в интернет-магазинах.

Парфюмерия — 25 %

Одежда и обувь — 25%

Ювелирные изделия — 20,3%

Электроника — 15,9%

Игрушки — 56%

Все новости по теме:

Новый год — 2019

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник