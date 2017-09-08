Опрос: треть россиян назвала экологическую ситуацию в своем регионе плохой

По данным исследования фонда «Общественное мнение», 58% жителей России считают, что экологическая обстановка в стране в последние годы ухудшается.

Согласно опросу, 24% граждан думают, что в сфере экологии в стране ничего не меняется, 11% уверены, что положение дел улучшается. При этом 49% оценивают экологическую ситуацию в своем регионе как удовлетворительную, 33% — как плохую, а 15% — как хорошую.

Мусором и свалками обеспокоены 26% россиян, грязными водоемами и плохой питьевой водой — 16%, выбросами предприятий —12%, а плохим состоянием воздуха — 11%.

Более 90% граждан заявили, что готовы сортировать мусор, если на их улице будут стоять специальные контейнеры. Только 7% ответили, что не будут этого делать. При покупке определенных товаров 41% россиян учитывают их влияние на экологию.

Опрос проводился 20 августа в 104 населенных пунктах России среди 1,5 тыс. человек, сообщает РИА «Новости».

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