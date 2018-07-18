Опрос: в РФ после ЧМ-2018 хотят вернуться 87% туристов

Отечественные туроператоры ожидают значительное увеличение потока иностранных путешественников в Россию в 2019 году.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе выступила на пресс-конференции, посвященной влиянию ЧМ на туризм в РФ. Она заявила, что предварительный прогноз, который был сделан еще до проведения чемпионата мира по футболу — 2018 и давал рост туристического потока на следующий год в 20%, с учетом успеха мундиаля может быть скорректирован.

«Можно сказать, что это был очень осторожный прогноз», — сказала Ломидзе, комментируя проведенный среди иностранных болельщиков ЧМ-2018 опрос.

«Очень многие гости чемпионата, особенно из стран, которые не очень удалены от России, — европейские страны, некоторые азиатские страны, — отмечали, что они хотели бы приехать повторно. Особенно порадовали французы. После проведения опроса выяснилось, что 87% гостей ЧМ хотели бы вернуться в Россию снова», — рассказала представитель АТОР.

Майя Ломидзе отметила также, что на следующий год будут сделаны визовые послабления, которые позволят иностранным гостям реализовать желание вернуться в Россию, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходил на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. В турнире приняли участие 32 сборные. В общей сложности в рамках мундиаля было сыграно 64 матча.

Ломидзе 18 июля сообщила, что вклад ЧМ-2018 в ВВП России превысил 850 млрд рублей.

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