Опубликован список погибших и пропавших без вести при пожаре в ТЦ Кемерова

В перечне погибших, личность которых установлена, 25 человек.

Администрация Кемерова опубликовала список погибших, пропавших без вести, а также госпитализированных в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Список размещен на сайте городской администрации.

В списке граждан, которые числятся пропавшими без вести, 38 человек. Среди них 26 детей, даты рождения еще двоих человек не указаны. В перечне погибших, личность которых установлена, 13 детей, возраст одного человека не уточняется.

Среди госпитализированных указано 69 человек, сколько из них находятся в лечебных учреждениях, не уточняется, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», активисты отметили, что сейчас в социальных сетях ходит много слухов о количестве погибших. Владимир Путин заверил, что все озвученные официальными ведомствами данные тщательно проверены и достоверны. Президен РФ Владимир Путин заявил, что следователи по пожару в Кемерове отработают по полной программе.

Возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошло днем 25 марта. Среди пострадавших и погибших — дети.

Губернатор Кубани выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове. Кондратьев поручил проверить нормы безопасности во всех торговых центрах Кубани. Число погибших при пожаре в ТЦ Кемерова — 64 человека.

Президент РФ Владимир Путин 27 марта возложил цветы у ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове и провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожара в ТЦ. Путин назвал причинами происшествия халатность и разгильдяйство.

В Кемерове открыли счет для помощи семьям пострадавших при пожаре в ТЦ.

В Краснодаре 27 марта в 19:00 у войскового собора Александра Невского пройдет мероприятие в память о погибших в Кемерове с участием молодежи, казачества, общественных организаций, жителей города. Прямое включение с места событий на телеканале «Кубань 24» запланировано на 19:30.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура 28 марта в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове. В СК 27 марта сообщили, что задержанным по делу о пожаре в ТЦ Кемерова предъявили обвинения.

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