Опубликован спутниковый снимок предполагаемого места падения Ту-154

На сайте Института космических исследований РАН 26 декабря опубликовали спутниковый снимок акватории, где предположительно упал Ту-154.

Ученые полагают, что пятно в центре круга — это пленка, которая возникла на поверхности воды из-за разлившегося топлива. Своеобразный носик пятна — это и есть место, где борт ударился о воду.

Поисково-спасательная операция продолжается. Специалисты обнаружили 12 тел погибших и около 140 фрагментов. Крупный обломок самолета найден в миле от берега, на глубине 27 м. В Адлере готовят к использованию два глубоководных аппарата — «Эксплойер» и «Квэстер». Они принадлежат Русскому географическому обществу. Ночью их доставил спецборт из Санкт-Петербурга.

«У специалистов, которые там находятся, будет возможность проведения фото- и видеосьемки, но самая главная задача — это поиск обломков самолета, поиск людей, которые погибли в этом самолете. Один работает на глубине до 100 м, другой до 300 м непрерывно восемь часов», — сказал председатель краснодарского регионального отделения РГО Иван Чайка.

Накануне Ту-154 вылетел из аэропорта Адлер после дозаправки, но вскоре исчез с радаров. На борту находились 92 человека. Причины падения сейчас выясняют специалисты. Сегодня в России объявлен общенациональный траур по погшибшим в авиакатастрофе, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Все новости о падении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

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