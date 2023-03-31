Орбан назвал большую ошибку Запада в отношении России

Western страны совершили ошибку, недооценив способность России адаптироваться к условиям санкций. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Недооценивать адаптивность такой огромной страны, как Россия, — большая ошибка», — заявил Орбан в эфире радио Kossuth.

Политик. напомнил, что в 2015 году Венгрия поставила в Россию большое количество продуктов питания. Но после введения санкций Россия за несколько лет реорганизовала свою промышленность и сельское хозяйство таким образом, что на ее рынке не осталось места для экспортной продукции, мер и того, как они адаптируются к внешнему давлению.