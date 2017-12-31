Организатору теракта в супермаркете Санкт-Петербурга предъявили обвинение

В суд направили ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что обвиняемый умышленно изготовил и заложил самодельное взрывное устройство. Недалеко от места взрыва он спрятал две флешки, на которых была информация о причинах теракта и фотографии взрывного устройства.

Экспертиза подтвердила причастность обвиняемого к изготовлению взрывного устройства и наполнению информацией двух флешек.

На допросах мужчина дал показания, подтверждающие его причастность к организации и совершению преступления. По его словам, мотивом для совершения преступления послужила ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал.

Уточняется, что обвиняемый с 19 лет наблюдался в психоневрологическом диспансере. В связи с этим будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая позволит установить степень вменяемости мужчины. Экспертиза предусматривает исследование психического состояния не только во время совершения преступления, но и за продолжительный предшествующий период, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о взрыве в супермаркете на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге поступило 27 декабря. Взрывное устройство сработало в камере хранения возле касс. При взрыве пострадали 13 человек. Президент России Владимир Путин назвал терактом взрыв в супермаркете Санкт-Петербурга.

В связи с терактом в Санкт-Петербурге на Кубани усилили меры безопасности.

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