Организаторы «Евровидения» предложили Самойловой выступить по телемосту

Европейский вещательный союз (ЕВС) 23 марта предложил организовать прямую трансляцию выступления певицы Юлии Самойловой для показа на песенном конкурсе «Евровидение-2017».

«Принимая во внимание то, что власти Украины могут сохранить в силе запрет, а также стремясь сохранить аполитичный характер песенного конкурса «Евровидение», ЕВС активно работал над поиском решения и предпринял беспрецедентный шаг, предложив российскому «Первому каналу» возможность дать шанс Самойловой остаться участником конкурса в этом году и исполнить в прямой трансляции свою песню во время второго полуфинала», — говорится в заявлении ЕВС.

В организации подчеркнули, что еще никогда прежде участникам не предлагали выступить на конкурсе не вживую, а транслировать свое выступление, передает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Юлии Самойловой въезд в страну на три года. Российские телеканалы отказались транслировать «Евровидение».

Самойлова была выбрана, чтобы представлять Россию на «Евровидении-2017». Планировалось, что она выступит с песней Flame is Burning.

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