Организаторы Евровидения запретили России участвовать в конкурсе

России запретили участвовать в конкурсе песни «Евровидение» на один год. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Европейского вещательного союза, пишет vector-z.ru. В заявлении профсоюза говорится, что включение российских кандидатов нанесет непоправимый ущерб репутации конкурса из-за беспрецедентного кризиса в Украине, вызванного российской военной операцией.

Организаторы конкурса указали, что Евровидение поддерживает ценности, которые способствуют международному обмену, объединяют аудиторию и воспевают разнообразие посредством музыки. Они отметили, что это событие и военные действия просто несовместимы. Организаторы также напомнили, что Финляндия и Швеция выразили решительный протест против участия России.