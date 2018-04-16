Организаторы «Мисс Россия» в Сочи передадут средства в приюты для животных

16 апреля в 12:48

В городские приюты поступит половина прибыли от продажи билетов.

Этап конкурса «Мисс Россия» пройдет на курорте 26 апреля в 18:00 в кафе «Виноград». Конкурсантки будут дефилировать по подиуму, отвечать на вопросы ведущих и покажут свои таланты. Победительница будет представлять Сочи в финале в Москве. Гостей ждет шоу с участием артистов, выступит певица Слава, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

Чеки от билетов передадут представителям благотворительных организаций на вечере. Организационный комитет конкурса призывает неравнодушных жителей города присоединиться к акции.

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