Организаторы морских перевозок по маршруту Новороссийск — Сочи получат субсидии

Благодаря федеральной поддержке между этими городами откроют скоростные перевозки. Поездка обойдется туристу в 450 рублей.

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Правительства РФ 17 декабря. Субсидии предоставят новому оператору перевозок на Черном море ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки».

Компания планирует открыть в 2019 году скоростные перевозки по маршрутам Севастополь — Ялта и Новороссийск — Сочи. Туристов будут возить на «Кометах 120М» вместимостью 120 пассажиров.

Ежедневно одна «Комета» будет выполнять два кругорейса. По маршруту судна будут курсировать с мая по сентябрь. На корабле созданы комфортные условия, в том числе там есть эргономичные кресла, системы кондиционирования и стабилизации качки.

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