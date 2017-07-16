Организаторы перекрытия федеральной трассы в районе Геленджика оштрафованы

15 июля в 23:06

Согласно решению суда, 3 человека, которые принимали участие в блокировании дороги 15 июля, должны будут выплатить по 10 тыс рублей.

Как сообщил источник «Кубань 24» в правоохранительных органах, скорее всего, такие же штрафы получат еще несколько активистов незаконного митинга.

Федеральную трассу М-4 «Дон» перекрыли протестующие жители 14-этажного дома в Геленджике, расположенного по улице Красногвардейской. Они расположили два гроба на пешеходном переходе и потребовали отменить снос многоэтажки, которая была возведена с нарушениями законодательства. Федеральная земля под зданием была предназначена для постройки лабораторного корпуса, но застройщик самовольно изменил проектное решение, а затем распродал квартиры и попытался через суд легализовать «самострой». Краснодарский краевой суд отменил решение о признании права собственности, и поддержал снос здания.

Шоссе Москва-Новороссийск было оперативно разблокировано полицией, но на оживленной трассе успела образоваться многокилометровая пробка.

Стоит отметить, что участники нелегальной акции протеста получили минимальное наказание. Перекрытие федеральной трассы достаточно серьезное правонарушение, которое может повлечь уголовную ответственность. Статья КоАП 20.18 за «организацию блокирования, а равно активное участие в блокировании транспортных коммуникаций…» влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 тыс до 100 тыс рублей или обязательные работы на срок до 100 часов.

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