Органы внутренних дел и Росгвардии наделены необходимыми полномочиями в сфере охраны природы

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных 7 статьями в области экологии и охраны окружающей среды, определенных Кодексом об административной ответственности, возложены на органы внутренних дел и Национальной гвардии.

Должностные лица, которые вправе рассматривать указанные дела и налагать административные взыскания в виде штрафа, а также составлять протокол об административном правонарушении от имени органов внутренних дел и Органами национальной гвардии определяются должностные лица структур этих органов, имеющие право.

При этом должностные лица органов внутренних дел и органов национальной гвардии подлежат административному наказанию лиц, совершивших отдельные нарушения в области экологии и охраны окружающей среды.