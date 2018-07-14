Оргкомитет ЧМ-2018 заявил об отсутствии инцидентов на стадионах

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин 14 июля во время телемоста с городами, принимавшими матчи ЧМ, заявил, что за время проведение турнира не было зафиксировано ни одного инцидента на стадионах.

По его словам, среди 11 городов, где проходил ЧМ, «не было слабого звена», все «проделали свою работу одинаково здорово».

«Два маленьких факта. Пока не было зафиксировано ни одного инцидента на стадионах. Второе, очень много серьезных иностранных футбольных коллег подошли ко мне и сказали: вы первая страна, где пограничники, сотрудники безопасности на рамках улыбаются и говорят «добро пожаловать». Мы справились спокойно, дружелюбно и вежливо. Хороший результат», — добавил Алексей Сорокин.

По словам председателя оргкомитета Аркадия Дворковича, безопасность была обеспечена на самом серьезном уровне. По его мнению, этому помогли современные технологии, Fan ID, системы видеонаблюдения, анализ данных, взаимодействие с правоохранительными органами других стран.

«Мы этим занимаемся ежеминутно, службы продолжают взаимодействовать, мы с ними в постоянном контакте — как в Москве, так и в регионах. В целом это бесценный опыт», — цитирует Аркадия Дворковича ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в финале ЧМ-2018 15 июля хорваты встретятся со сборной Франции, которая ранее обыграла команду Бельгии. Президент России Владимир Путин 15 июля примет участие в награждении победителя чемпионата мира по футболу.

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