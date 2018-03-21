Оргкомитет «Россия-2018» запустит каналы стадионов ЧМ-2018 в мессенджерах

У всех 12 арен ЧМ-2018 появятся собственные каналы в мессенджерах Viber и Telegram.

Посетители матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России в режиме реального времени смогут узнавать последние новости о событиях на стадионе и возле него в каждом городе-организаторе.

Каналы помогут зрителям правильно подготовиться к посещению матча: например, они узнают, как работает стадион в день игры, какие предметы запрещено проносить с собой, где находятся и как работают камеры хранения и пропускные пункты для входа на стадион.

С помощью каналов можно будет получить полную информацию о транспортной доступности арены: маршрутах общественного транспорта, в том числе бесплатных, перекрытиях и изменениях схем дорожного движения. Посетители матча также узнают, какие сервисы и развлечения будут доступны на «последней миле» перед стадионом и на самой арене: например, где можно сфотографироваться с официальным талисманом турнира волком Забивакой, где проходят активации и конкурсы от спонсоров ЧМ-2018 и как получить доступ к гольфкару.

До чемпионата мира каналы всех стадионов будут работать в тестовом режиме. На товарищеском матче сборной России с национальной командой Бразилии в Москве 23 марта будут работать мессенджер-каналы стадиона «Лужники».

Адреса сочинского стадиона «Фишт» в Telegram и Viber — по ссылкам.

Узнать адреса каналов всех стадионов ЧМ-2018 в Viber и Telegram можно тут, сообщает пресс-служба Оргкомитета «Россия-2018».

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