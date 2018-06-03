Оргкомитет: все города и стадионы готовы к проведению ЧМ-2018

О готовности городов и стадионов к предстоящему мировому турниру заявил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

«Символично, что перед чемпионатом мира в России кубок проделал рекордный путь. Буквально считанные дни отделяют нас от начала яркого турнира. Заверяю, что все города и все стадионы готовы к проведению чемпионата мира по футболу. С радостью примем всех, кто приедет наслаждаться футболом», — цитирует главу оргкомитета ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», два игрока ФК «Краснодар» вошли в окончательный состав сборной России на ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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