«Орленок» в Туапсе сфотографировали с борта МКС

Летчик-космонавт Олег Артемьев выложил снимок в Instagram.

«»Орленок» — любимое место командировок всех космонавтов. Сегодня — это крупнейшее в современной России из федеральных учреждений отдыха и оздоровления детей. Детский центр расположен на Черноморском побережье Краснодарского края, в живописной бухте в 45 км на северо-запад от города-порта Туапсе», — написал российский космонавт в комментарии к фотографии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», космонавт Антон Шкаплеров сфотографировал Крымский мост с борта МКС.

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