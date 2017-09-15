style=»width: 320px;»> Осенняя посевная кампания стартовала на Кубани

Озимыми планируется засеять площади не менее 1,6 миллиона гектаров.

Сегодня, 15 сентября, аграрии Краснодарского края начали осеннюю посевную кампанию. Как сообщил глава региона Вениамин Кондратьев журналистам ТАСС, в поля выйдет более 20 тысяч тракторов, а также 6 тысяч сеялок и посевных комплексов, способных ежесуточно сеять до 100 тысяч гектаров.

Губернатор отметил, что основным критерием оценки урожая станет качество, и назвал приоритетными второй и третий класс пшеницы как обладающие теми высокими хлебопекарными свойствами, которые требуют перерабатывающие предприятия.

Вице-губернатор Андрей Коробка рассказал, что из общего объема семян, предназначенных для сева, 26% — элитные, а остальные — семена 1–4 репродукции.

«Озимое поле будет засеяно семенами преимущественно „сильных“ сортов, что позволит конкурировать на зерновом рынке и по качеству продукции, и по цене», — заверил заместитель руководителя края.

Также глава Кубани призвал уделить особое внимание сохранению плодородия почв. Согласно краевому закону, с 2018 года аграрии должны засевать не менее 10% посевных площадей многолетними бобовыми травами и культурами, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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