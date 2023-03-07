Ослабевают ли мировые рынки из-за нехватки долларов?

Нехватка американского доллара в наличном обращении привела к усилению финансового кризиса в ряде стран мира, в том числе в некоторых странах Африки и Азии. Больше всего пострадали Шри-Ланка, Нигерия, Пакистан и другие, сообщает Bloomberg со ссылкой на участников рынка.

Больницы Шри-Ланки откладывают операции. В Нигерии приостановлено международное авиасообщение. В Пакистане закрыты автомобильные заводы. Очень сложная ситуация в некоторых слабых развивающихся странах мира. Нехватка долларов ограничивает все, от сырья до лекарств.

В результате Хаснайн Малик, развивающийся и передовой стратег в Tellimer в Дубае, предостерегает потенциальных инвесторов от вложений в самые рискованные экономики. В ближайшее время эти страны могут столкнуться с углубляющимся кризисом на фоне сохраняющейся нехватки долларов.

“В этих неспокойных странах разворачивается настоящий кризис, и для некоторых ситуация может ухудшиться. В будущем Гана или Шри-Ланка схватится, чтобы не упасть, инвесторам придется быть более бдительными в тестировании уязвимостей и различении страновых рисков”, — заключил Малик.