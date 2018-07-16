Основатель Alibaba Group сфотографировался в Усть-Лабинске с собаками Дерипаски

Джек Ма 16 июля побывал в гостях у бизнесмена Олега Дерипаски.

Фотографию российский бизнесмен выложил в Instagram.

«Основатель Alibaba.com Джек Ма фотографируется сегодня с бурбулем Аидой и хортой Зайкой в знак поддержки наших приютов «ПовоДОГ». Кроме Сочи открываем на днях приют в Подмосковье, затем в Красноярске, Иркутске и Абакане», — подписал снимок Дерипаска.

Alibaba Group — китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции.

Джек Ма является активным борцом за сохранение природы. В 2009 году по его решению Alibaba запретила продажи продуктов из акульих плавников на всех своих коммерческих платформах. В 2010 году Ма стал председателем Китайского совета по защите природы. Тогда же объявил о том, что Alibaba будет отчислять 0,3% от годовой выручки на различные программы по охране окружающей среды, в частности, на программы по улучшению качества воды и воздуха.

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