Основатель группы Scorpions дал эксклюзивное интервью телеканалу «Кубань 24»

Интервью с Рудольфом Шенкером зрители смогут увидеть в эфире 3 ноября.

В Краснодаре 30 октября выступит рок-группа Scorpions. Новый тур носит название самого успешного альбома коллектива Crazy World, изданного в 90-х. Эта пластинка приобрела статус мультиплатиновой.

Сейчас музыканты готовят новый альбом. В него войдут лучшие песни легенд рока в новом звучании, а также композиции, которые пока не известны широкой публике.

О своих планах артисты рассказали журналистам. Основатель коллектива, гитарист и композитор Рудольф Шенкер рассказал о русской любви всей его жизни — жене Татьяне.

«Русские женщины — это душа семьи. А в современном мире душа потеряна. Здесь, в России, у вас до сих пор есть душа. Душа женщины, душа семьи. Самое важное, чтобы ребенок был правильно воспитан. Русские женщины умеют воспитывать детей очень хорошо», — сказал основатель группы Scorpions, гитарист и композитор Рудольф Шенкер.

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