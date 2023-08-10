Основатель Яндекса Аркадий Волож осудил вторжение России в Украину

Основатель Яндекса Аркадий Волож впервые публично осудил вторжение России в Украину. Он сказал, что считает это варварством и ужасается этому. Об этом сообщает Радио Свобода.

59-летний Волож попал в санкционный список Евросоюза в июне 2022 года. В официальном журнале Европейского Союза он описан как бизнесмен, который финансово поддерживает правительство России и несет ответственность за действия или политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Европейский Союз издание заявило, что Яндекс отвечает за продвижение государственных СМИ в поисковой выдаче и удаление критики Кремля, в том числе критики российской агрессии. «Открытые, прогрессивные, интегрированные в мировую экономику» заявили, что считают, что строят новую Россию. /p>

“Со временем стало ясно, что Россия не торопится становиться частью глобального мира. При этом давление на компанию усилилось», — отметил бизнесмен.