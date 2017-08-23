Основной причиной пожара в жилом секторе Ростова-на-Дону назвали поджог

По предварительным данным, возгорание произошло в нескольких местах практически одновременно.

Эксперты обнаружили подтверждение версии умышленного поджога на месте крупного пожара в частном секторе в центре Ростова-на-Дону. Об этом сообщил информированный источник.

«По предварительной версии, основная причина пожара — умышленное занесение посторонних источников зажигания в нескольких местах. Кроме того, опрос жителей пострадавшего от огня района показал, что пожар начался в нескольких местах практически одновременно. В настоящее время данная версия отрабатывается правоохранительными органами», — сказал собеседник.

Он отметил, что проверяются и сообщения погорельцев о «черных риелторах», которые якобы выходили на владельцев домов с требованием продать землю и угрожали проблемами в случае, если они не согласятся на предложенные условия.

«Также устанавливаются обстоятельства нескольких пожаров, которые ранее произошли в районе крупного возгорания», — уточнил собеседник.

Официального подтверждения данной информации нет, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Ростове-на-Дону 21 августа в частном жилом секторе произошел пожар. Краснодарский край направил людей и машины для помощи на пожаре. Около 21:00 пожар локализовали на площади в 10 тыс. кв. м. В полиции возбудили уголовное дело.

От огня пострадали 107 строений, из них 83 жилых дома. На месте тушения пожара нашли мину времен войны. Днем 22 августа при разборе завалов на месте пожара нашли тело.

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