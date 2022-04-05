Особый вид бактерий синтезирует лекарства в организме больных

Специалисты из Университета штата Джорджия во главе с Анумантой Кантасами представили генетически модифицированную кишечную палочку, синтезирующую леводопу, для лечения болезни Паркинсона в организме пациентов, пишет news-economics.ru. Людям с болезнью Паркинсона необходимо регулярно принимать леводопу. Он является предшественником дофамина и предотвращает разрушение нейронов из-за отсутствия природного нейротрансмиттера.

Встречается не только в случае болезни Паркинсона, но и при наличии вторичной неврологической симптоматики, связанной с другими факторами. В работе использовали E. coli Nissle 1917 (EcN). Генетическая модификация позволила изменить действие бактерий. Микроорганизмы выделяют леводопу без перерыва. Эксперименты на лабораторных мышах показали, что бактерии способны стабильно вырабатывать лекарство, не нанося вреда организму.