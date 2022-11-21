«Останемся на обочине истории»: миллиардер Дерипаска предупредил о рисках для России

Бизнесмен считает, что Россия должна развивать внешнюю торговлю и транспортные коридоры.

Европейский союз усилил свое влияние в Азии на фоне геополитической нестабильности во всем мире. Если России не сделает выводы из этого, то она рискует «остаться на обочине истории». Об этом предупредил российский миллиардер Олег Дерипаска.

По словам бизнесмена, развитие сотрудничества Запада и бывших советских республик в Средней Азии позволит обоим сторонам достичь высокого тема роста своих экономик и увеличить доходы собственного населения. Все это может привести к еще большему росту свобод и верховенство права.

«Конкуренция — вещь хорошая, особенно когда речь идет о влиянии, инвестициях, и наверняка пойдет на пользу центральноазиатским республикам», — отметил Дерипаска.

Миллиардер уверен, что рост благосостояния бывших советских республик несет в себе риски для Москвы, которая может утратить свое влияние в Средней Азии. Владелец «Русала» подчеркивает, что Россия в новых условиях должна изменить свой подход к внешней торговле, иначе она рискует упустить появившиеся возможности.

«Если мы сами не начнём развивать собственные транспортные коридоры, не построим собственную расчетную систему, не будем диверсифицировать и кредитовать внешнюю торговлю, то такими темпами в буквальном смысле окажемся на обочине истории», — предупредил он.

В последнее время Олег Дерипаска стал часто высказываться по различным экономическим вопросам. Например, недавно он заявил, что не верит в скорый крах доллара. По его словам, крах, скорее всего, ожидает другую группу людей.

«Скорее, крах этого м*****я, которое расшатывает мир по всей Земле последние 20 лет в угоду своему ВПК, чьи доходы бьют рекорды и позволяют идиотам повсюду заниматься тем же самым, забыв о глобальном потеплении и бедности, ядерной энергетике и мирном освоении космоса и океанов. Стравливают людей, как собак на какой-то адской псарне», — отметил он.

Миллиардер также высказывался о ситуации с американским госдолгом. Дерипаска сравнивал ситуацию в США с историей вокруг государственных краткосрочных облигаций (ГКО) в России перед дефолтом в 1998 году.

А в апреле он заявил, что в России нужна новая пенсионная реформа. По его мнению, суть реформы должна сводиться к тому, чтобы для людей старше 45 лет в пенсионной системе уже был источник платежей.

Кроме того, Дерипаска предложил сократить госаппарат и отказаться от госкапитализма. Он также считал, что на построение успешной экономики в России может уйти до 10 лет.

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