Останется только водка? В стране заканчивается импортный алкоголь

Спиртные напитки зарубежного производства исчезают с полок магазинов

В крупных федеральных сетях заканчиваются запасы иностранного крепкого алкоголя. В частности, речь идет о брендах виски Jack Daniel’s, Aberfeldy, Grants, Dewar’s, рома Bacardi, ликеров Baileys, Sheridan’s.

Как заявил «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев, наблюдается

серьезное сокращение ассортимента импортного алкоголя. По данным АКОРТ, представленность виски на полках снизилась на 50%, а шампанского — на 95%.

В Ассоциации уверены, что крупные сети в настоящее время распродают остатки крепкого алкоголя, прогнозируя в «ближайшие пару месяцев» дефицит.

Россияне рискуют остаться без импортного алкоголя

Между тем, в Росалкогольрегулировании исключили риск дефицита алкогольной продукции. В ведомстве указали, что потребители не останутся без нее. По информации федеральной службы, за девять первых месяцев этого года объем производства алкоголя в России вырос более чем на 12 процентов.

Напомним, что Минпромторг прежде отказывался разрешить ввозить алкоголь по схеме параллельного импорта, не требующей разрешения правообладателя. В ведомстве указывали на опасение Минсельхоза об увеличении объемов контрафактной продукции.

Ранее в Государственной думе Российской Федерации предложили увеличить стоимость алкоголя в торговых точках. Повышение цен на спиртное снизит спрос на него, что благотворно повлияет на здоровье населения России, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина в интервью URA.RU.

Депутат напомнила, что алкоголь не является товаром первой необходимости, что позволяет повысить его стоимость. «Я думаю, что нельзя повышать цену на мясо, а цену алкоголя можно повышать. Без этого мы точно все проживем, а вот без белка и других необходимых продуктов — нет”, – сказала Соломатина.

Сообщалось, что из-за санкций в отношении России, девальвации рубля и логистических проблем импорт алкоголя в РФ может сократиться до 40%. Вдобавок ко всему цены на все зарубежные напитки уже заметно выросли. Дистрибьюторы уже ищут альтернативные решения — изменяют логистику и способы расчетов с поставщиками.

Депутат Государственной думы Российской Федерации и член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев предложил радикальный способ борьбы с участившимися случаями отравления россиян суррогатным алкоголем. Хамзаев призвал «равнять с землей» предприятия, замеченные в производстве и распространении контрафактного спиртного.

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