Осужденная за СМС о военной технике жительница Сочи вышла на свободу

Жительница Сочи Инга Тутисани, осужденная за государственную измену из-за сообщения в Грузию о движении российских войск, вышла на свободу.

Об этом сообщил ее адвокат Иван Павлов.

«Инга Тутисани уже дома», — цитирует заявление адвоката РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент РФ Владимир Путин помиловал Оксану Севастиди, после чего ее дело пересмотрел Верховный суд, снизив наказание с семи до трех лет. Она рассказала еще об одной осужденной за СМС — Анико Кесян, после чего правозащитники узнали еще о двух других женщинах — Марине Джанджгаве и Инге Тутисани, отбывающих сроки по таким же делам. В июле Владимир Путин помиловал Марину Джанджгава и Анник Кесян.

В июле 2014 года Краснодарский суд приговорил Ингу Тутисани к шести годам колонии общего режима, признав ее виновной в госизмене из-за отправленного году знакомому в Грузию сообщения о передвижении российской военной техники в сторону границы с Абхазией. Верховный суд РФ 16 ноября изменил приговор жительнице Сочи Инге Тутисани с шести лет заключения до четырех лет и одного месяца колонии.

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