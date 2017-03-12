Осужденная за СМС о военной технике в Сочи россиянка вышла на свободу

Осужденную за госизмену россиянку Оксану Севастиди 12 марта освободили из СИЗО «Лефортово».

Она вышла из здания следственного изолятора около 9:50. У СИЗО ее ожидал адвокат Евгений Смирнов.

«То, что она вышла, мы, конечно же приветствуем. Но мы будем продолжать дальнейшую борьбу, чтобы ее признали невиновной. Надеемся, что справедливость в этом уголовном деле не ограничится только помилованием и будет вынесен оправдательный приговор, поскольку только так можно исправить ту череду ошибок, которые случились в этом деле», — сказал адвокат.

Севастиди от комментариев отказалась, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский краевой суд в 2016 году вынес приговор гражданке России Оксане Севастиди по обвинению в государственной измене. Суд установил, что женщина в 2008 году отправила несколько СМС своему знакомому из Грузии о том, что видела в Сочи поезд с военной техникой. По ее словам, он шел в сторону Абхазии. Это было накануне военного конфликта в Грузии.

Президент РФ Владимир Путин 7 марта подписал указ о помиловании Севастиди. Дело рассмотрят в Верховном суде. Заседание назначено на 15 марта.

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