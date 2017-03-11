Осужденная за СМС о военной технике в Сочи россиянка выйдет на свободу 12 марта

Адвокат жительницы Сочи Оксаны Севастиди, осужденной на семь лет по делу о госизмене, сообщил, что она выйдет на свободу 12 марта.

«Завтра, 12 марта, в первой половине дня из Лефортово будет освобождена Оксана Севастиди», — пояснил Иван Павлов.

Он добавил, что Севастиди до рассмотрения жалобы в Верховном суде РФ не будет общаться с прессой. Заседание в Верховном суде назначено на 15 марта, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский краевой суд в 2016 году вынес приговор гражданке России Оксане Севастиди по обвинению в государственной измене. Суд установил, что женщина в 2008 году отправила несколько СМС своему знакомому из Грузии о том, что видела в Сочи поезд с военной техникой. По ее словам, он шел в сторону Абхазии. Это было накануне военного конфликта в Грузии.

Президент РФ Владимир Путин 7 марта подписал указ о помиловании Севастиди.

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