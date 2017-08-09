Осужденные за госизмену и помилованные президентом жительницы Сочи вернулись домой

Анник Кесян и Марина Джанджгава 9 августа прилетели в город-курорт.

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия денег на билеты освобожденные во 8 августа из следственного изолятора «Лефортово» в Москве женщины не могли купить билеты на самолет.

«»Команда 29″ [правозащитное объединение юристов и журналистов] помогла собрать требуемую сумму в 52 тыс. рублей. Анна Кесян и Марина Джанджгава уже в Сочи», — сообщил адвокат Иван Павлов.

По словам адвоката, работа по обжалованию приговоров его подзащитным будет продолжена.

«Дело Кесян уже получено Верховным судом из Краснодарского краевого суда. С Мариной Джанджгава ситуация сложнее, еще до обращения к нам она подавала все возможные жалобы. Сейчас наша задача — убедить Верховный суд не учитывать более ранние обращения и принять к рассмотрению новую жалобу», — сказал правозащитник.

В обращении в Верховный суд адвокаты указывают, что распространяемые женщиной данные не могли быть государственной тайной, «поскольку не были ничем защищены», сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Марина Джанджгава и Анник Кесян были осуждены Краснодарским краевым судом на 12 и 8 лет соответственно за отправку в 2008 году знакомым в Грузию сообщений о передвижении по железной дороге военной техники в сторону Абхазии. Президент РФ Владимир Путин в конце июля подписал указ о помиловании сочинок.

Вернуться на ленту

Источник