От Анапы до Джубги объявили экстренное предупреждение по сильному ветру

Сильный ветер четверо суток сдерживал движение через Керченский пролив. Вечером 29 сентября паромам вновь разрешили выходить в море.

Днем в очереди находились около 3 тыс. легковых автомобилей, фур и автобусов на обоих берегах. В накопителях работали психологи и сотрудники МЧС. Людей обеспечили всем необходимым.

— Стресс у нас у всех, это все сказывается, и все это понятно. Но в то же время хорошо, чтобы был чай, чтобы была вода, чтобы было тепло, как здесь, а не как в автобусах, чтобы нас покормили. Такое бывает редко.

— Кушать дали, уют обещали, так что, конечно, радоваться надо.

Ураганный ветер продолжает нести угрозу. От Анапы до Джубги действует экстренное предупреждение. Сильные порывы ветра сохраняются в Новороссийске — до 15 м/с. Накануне ураган там повалил десятки деревьев, снес крыши домов и повредил автомобили. Буря заставляла вертеться огромные башенные краны и валила набок многотонные фуры.

В Новороссийске спасатели продолжают бороться с последствиями разгулявшейся стихии. С улиц города уже убрали больше 50 поваленных деревьев. Специалисты восстанавливают разрушенные крыши домов. Почти 400 заявок поступили на ремонт линий электроснабжения.

Страдает от разгула стихии и Белореченский район. Там на дорогу упало дерево. Машинам пришлось объезжать его по обочине.

В Анапе ветер оставил более разрушительные последствия. Верхние квартиры многоэтажек остались без стекол. По поручению губернатора края, в усиленном режиме работают все аварийные службы. Спасатели просят жителей без необходимости не выходить на улицу, усилить контроль за детьми и пожилыми людьми.

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