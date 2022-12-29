От Деда Мороза за честность: Житель Петербурга выиграл 500 тысяч рублей в акции «Честного знака»

Чтобы выиграть один из главных призов нужно было отсканировать 100 DataMatrix-кодов маркировки молочной продукции, воды или других товаров.

Число пользователей мобильного приложения Честный ЗНАК достигло 8,5 миллионов человек, которые проверили более 108 миллионов товаров. Приложение позволяет проверить легальность товара сканируя код, а в случае нарушения сообщить о нем в контрольные органы в несколько кликов.

В Честном ЗНАКе, помимо возможности сканировать коды маркировки, штрихкоды и эко-символы, доступны и другие удобные сервисы. Например, проверка ветеринарных сертификатов на сырье, из которого изготовлена молочная продукция, карта поиска лекарств в аптеках, будильник приема препаратов и многое другое.

В преддверии Нового года в приложении Честный ЗНАК прошел розыгрыш крупных денежных призов – до 500 000 рублей. Акция началась 21 ноября и завершилась до 25 декабря. Чтобы выиграть один из главных призов нужно было отсканировать 100 DataMatrix-кодов маркировки молочной продукции, воды или других товаров.

В розыгрыше приняли участие 246 тысяч человек, они проверили 2,8 млн товаров. По итогам акции генератор случайных чисел определил трех главных победителей. Всего же денежные призы от 5 до 500 тысяч рублей получили 180 человек.

Главный приз в размере 500 000 рублей выиграл IT-специалист из Санкт-Петербурга Евгений Копров. Второе место и приз в размере 200 000 рублей получил житель Краснодарского края Антон Олейник, он планирует потратить выигрыш на отдых с семьей. Третье место и приз в размере 100 000 рублей достались петербуржцу Павлу Мясоедову, который направит деньги на реабилитацию своего ребенка.

Также во время акции в приложении были разыграны специальные призы. Так за отправку наибольшего числа приглашений друзей в приложение подарок 100 000 рублей получил Артем Барауля из Санкт-Петербурга. Победитель собирается потратить часть выигрыша на свою семью, а часть – на благотворительность. А за максимальное количество правильных ответов на вопросы в приложении спецприз 200 000 рублей выиграла Найля Михайлова из Томска. На эти деньги она планирует купить бытовую технику.

Среди участников акции также разыгрывались еженедельные призы: за сканирование 10 кодов маркировки – 5 000 рублей, за 20 сканирований – 10 000 рублей и за 30 проверок 20 000 рублей.

Кроме того, все участники, проверившие 10 товаров с кодами маркировки, получили гарантированные призы: скидки до 50% на предложения партнёров.

Национальная система маркировки «Честный знак» введена в России с 2019 года. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, электронные сигареты и жидкости для них, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты. С 1 апреля 2023 года маркировка будет введена для пива и слабоалкогольных напитков. Также в настоящее время проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков и медицинских изделий.